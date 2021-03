AstraZeneca, Gentiloni: 'Non è possibile che solo Ue abbia problemi' (Di martedì 23 marzo 2021) Con AstraZeneca 'c'è un problema di reciprocità' in merito alla mancata produzione di vaccini anti - Covid e alle forniture all'Ue. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni. '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 23 marzo 2021) Con'c'è un problema di reciprocità' in merito alla mancata produzione di vaccini anti - Covid e alle forniture all'Ue. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo. '...

