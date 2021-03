Arte | ' La ferita' di Palazzo Strozzi diventa virale | oltre 1 milione di visualizzazioni social**

Advertising

Agenzia_Ansa : Uno squarcio sulla facciata di Palazzo Strozzi: è l'installazione di JR, una riflessione sull'accessibilità ai luog… - Agenzia_Ansa : 'La Ferita' sulla facciata di Palazzo Strozzi, l'installazione di JR per riflettere sull'accessibilità ai luoghi de… - 89Bucca : RT @ARTEit: La Ferita di JR per il nuovo volto di Palazzo Strozzi - ARTEit : La Ferita di JR per il nuovo volto di Palazzo Strozzi - lorena_pacelli : RT @JCultHeritCrime: ?? La monumentale #installazione site specific di #JRArtist squarcia la facciata rinascimentale di @PalazzoStrozzi e re… -

Ultime Notizie dalla rete : **Arte ferita

La facciata, si trasforma, dunque, in un inedito 'trompe - l'oeil', palcoscenico di una, simbolica e dolorosa, che accumuna i luoghi della cultura italiani: musei, biblioteche, cinema e teatri.Eutizio in Preci,in modo grave dai terremoti del 2016, si fa finalmente in discesa. Nella ... Benedetto a Norcia, è per la Diocesi simbolo eloquente di fede, di, di storia, di cultura e di ...Uno squarcio realizzato a regola d'arte propone una riflessione sull'accessibilità ai luoghi della cultura, in questo periodo difficile.Un artista, un maestro artigiano migrante e una comunità accogliente: sono questi i tre elementi che alcune associazioni e cooperative in diverso modo stanno provando a declinare in alcuni comuni dell ...