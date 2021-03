**Arte: ‘La ferita’ di Palazzo Strozzi diventa virale, oltre 1 milione di visualizzazioni social** (2) (Di martedì 23 marzo 2021) (Adnkronos) – L’installazione si inserisce all’interno di Palazzo Strozzi Future Art, nuovo programma della Fondazione Palazzo Strozzi nato dalla collaborazione con Andy Bianchedi in memoria di Hillary Merkus Recordati. L’iniziativa si pone l’obiettivo di creare una piattaforma per l’arte del presente, ponendo la promozione della creatività, il coinvolgimento del pubblico e il sostegno alle nuove generazioni come valori di riferimento per un rilancio del sistema culturale attraverso il coinvolgimento di artisti contemporanei italiani e internazionali a Palazzo Strozzi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 23 marzo 2021) (Adnkronos) – L’installazione si inserisce all’interno diFuture Art, nuovo programma della Fondazionenato dalla collaborazione con Andy Bianchedi in memoria di Hillary Merkus Recordati. L’iniziativa si pone l’obiettivo di creare una piattaforma per l’arte del presente, ponendo la promozione della creatività, il coinvolgimento del pubblico e il sostegno alle nuove generazioni come valori di riferimento per un rilancio del sistema culturale attraverso il coinvolgimento di artisti contemporanei italiani e internazionali a. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

