Akash Kumar | Chi è | età e Carriera del concorrente dell’Isola dei famosi

(Di martedì 23 marzo 2021), eliminato nella terza puntatadei2021, dopo aver perso al televoto contro Angela Melillo., il modello 29enne nato a Nuova Delhi,dei2021 è stato eliminato nella terza puntata. Nonostante avesse perso il televoto contro Angela Melillo poteva scegliere di rimanere sulla seconda isola, Parasite Island, insieme a Fariba e Ubaldo, ma il modello non ne ha voluto sapere. «Ho già dato, torno a casa», cosìufficializza la sua scelta di tornare in Italia. Anche Tommaso Zorzi, nonostante il litigio della scorsa puntata, cerca di convincere il modello a rimanere sulla seconda isola: «Non siamo partiti ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Akash Kumar

Dopo aver visto una Ilary Blasi un filo infuriata col primo eliminato dell'Isola dei Famosi,, siamo andati tutti a dormire soddisfatti. Qualcosa però nella notte è successo, e riguarda ...ha lasciato l'Isola dei Famosi. Una eliminazione telefonata, nell'aria già dai primi giorni.infatti non aveva mai legato né col gruppo né con Ilary Blasi per i suoi modi diretti e ...Akash Kumar, appena eliminato dall'Isola dei Famosi, ha ripreso immediatamente il controllo delle sue pagine social per "vendicarsi" contro Tommaso Zorzi.Ilary Blasi su tutte le furie nella terza puntata dell’Isola dei Famosi, lunedì 22 marzo e “caccia” Akash Kumar tra gli ...