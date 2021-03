Aiden Turner | chi è l’attore di Leonardo | età | altezza | carriera | vita privata | Instagram

Advertising

AirinVein : Se penso che dovrò vedere tutte le settimane la de angelis e in oltretutto la de angelis che si ridoppia mi fa pass… - QwertyZeroGhost : Oggi mi alzo solo per Aiden Turner #leonardolaserie - Cioc_Colatini : RT @vogue_italia: Il 23 marzo arriva su Rai Uno, Leonardo, la serie dedicata al genio Da Vinci, con Aidan Turner e Matilda De Angelis https… - FJacotin : RT @vogue_italia: Il 23 marzo arriva su Rai Uno, Leonardo, la serie dedicata al genio Da Vinci, con Aidan Turner e Matilda De Angelis https… - BFleurot : RT @vogue_italia: Il 23 marzo arriva su Rai Uno, Leonardo, la serie dedicata al genio Da Vinci, con Aidan Turner e Matilda De Angelis https… -

Ultime Notizie dalla rete : Aiden Turner

Tutto quello che c'è da sapere su Leonardo, la fiction di Raiuno cone Matilda De Angelis. Matilda De Angelis muore ancora Come già successo in , la serie angloamericana che le ha dato ...Cosa succede nei primi due episodi 'L'uomo più instancabilmente curioso della storia' è interpretato da, attore di origini irlandesi, reso celebre in tv nella serie Poldark . Nella ...Una serie di respiro internazionale, con un cast che parla diverse lingue, a cominciare dal protagonista Aidan Turner, passando per Freddie Highmore, ma anche Giancarlo Giannini e soprattutto l ...Una produzione ambiziosa e internazionale, che si compone di 4 puntate. I protagonisti sono tutti giovani attori, come l’irlandese Aidan Turner che interpreta Leonardo, conosciuto per la trilogia Lo ...