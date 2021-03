A Hong Kong la maccatronica parla italiano. NiRoTech, primo impianto di smart production nell’isola (Di martedì 23 marzo 2021) “Il nuovo impianto industriale si basa sull’integrazione tra robot, intelligenza artificiale, Internet of Things e Cloud – spiega Roberto Leone –. Automazione e interconnessione sono presenti al massimo grado e servono non solo ad aumentare la capacità produttiva e a ottimizzare i costi, ma soprattutto a realizzare prodotti finiti per il settore meccatronica di qualità superiore, ad altissimo contenuto di tecnologia». La nuova linea smart si chiama Owl, “gufo” in inglese. Come un gufo è intelligente, acuta e agile. Il suo arrivo sancisce il ritorno a Hong Kong dell’industria manifatturiera, nella sua incarnazione più innovativa, automatizzata e 4.0. Owl è un progetto anche italiano: a realizzarla è infatti un’azienda co-fondata da un imprenditore bellunese a Hong Kong, ... Leggi su ildenaro (Di martedì 23 marzo 2021) “Il nuovoindustriale si basa sull’integrazione tra robot, intelligenza artificiale, Internet of Things e Cloud – spiega Roberto Leone –. Automazione e interconnessione sono presenti al massimo grado e servono non solo ad aumentare la capacità produttiva e a ottimizzare i costi, ma soprattutto a realizzare prodotti finiti per il settore meccatronica di qualità superiore, ad altissimo contenuto di tecnologia». La nuova lineasi chiama Owl, “gufo” in inglese. Come un gufo è intelligente, acuta e agile. Il suo arrivo sancisce il ritorno adell’industria manifatturiera, nella sua incarnazione più innovativa, automatizzata e 4.0. Owl è un progetto anche: a realizzarla è infatti un’azienda co-fondata da un imprenditore bellunese a, ...

