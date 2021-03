Advertising

zazoomblog : Westbrook fa paura Irving di più: così i Nets volano - #Westbrook #paura #Irving #volano - Gazzetta_NBA : Nba, Westbrook fa paura, Irving di più: così i #Nets volano e rompono il tabù #Wizards -

Ultime Notizie dalla rete : Westbrook paura

La Gazzetta dello Sport

... Brooklyn alla fine riesce a portare a casa il successo nella terza, 113 - 106 il punteggio, ma fatica parecchio a domare la resistenza die compagni. La prima di Griffin ? L'esordio in ...NBA Philadelphia vince, ma c èper l'infortunio di Embiid IERI A 07:41 Quarto successo ...in casa dei Washington Wizards per 119 - 125 in un match non facile per i Bucks e dove Russell...I Jazz continuano a vincere, i Lakers rispondono. Si sono giocate sette partite nel turno di questa notte in Nba: la copertina se prende ancora Utah che supera i Rockets, sempre più a ...Al di là dei sette incontri giocati stanotte, tutte le attenzioni si concentrano in un unico punto, quello nevralgico degli Stati Uniti e in questo caso anche della NBA: la capitale, Washington. Non s ...