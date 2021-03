Viabilità Roma Regione Lazio del 22-03-2021 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 marzo 2021)22 MARZOORE 18.35 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO POCO TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO PER EFFETTO DELL’ULTIMO DL, RICORDIAMO CHE LAE’ IN ZONA ROSSA FINO AL 6 APRILE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DA E VERSO ALTRE REGIONI E ALL’INTERNO DEL PROPRIO COMUNE SALVO PER COMPROVATE NECESSITA’ E’ CONSENTITO IL RIENTRO PRESSO LA PROPRIA RESIDENZA/DOMICILIO O ABITAZIONE SUL FRONTE DELLA VIABLITA’ DA SEGNALARE DEBOLI RALLENTAMENTI SULLA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, NEI DUE SENSI DI MARCIA E SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI, NELLE DUE DIREZIONI LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA-CIVITACASTELLANA-VITERBO TRATTA ...