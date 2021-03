Vaccini, disdette per AstraZeneca preoccupano il Piemonte. Icardi: “Li richiameremo” (Di lunedì 22 marzo 2021) TORINO – Le disdette agli appuntamenti per le vaccinazioni col vaccino AstraZeneca preoccupano il Piemonte. “Li richiamiamo, e cerchiamo di sensibilizzare la gente, AstraZeneca è tanto sicuro quanto gli altri”, spiega alla ‘Dire’ l’assessore alla sanità piemontese Luigi Icardi, che però non ritiene di doversi esprimere ulteriormente: “Noi non facciamo dichiarazioni, perché su questo si sono già espresse Aifa e Ema”, ovvero le autorità preposte. Leggi su dire (Di lunedì 22 marzo 2021) TORINO – Le disdette agli appuntamenti per le vaccinazioni col vaccino AstraZeneca preoccupano il Piemonte. “Li richiamiamo, e cerchiamo di sensibilizzare la gente, AstraZeneca è tanto sicuro quanto gli altri”, spiega alla ‘Dire’ l’assessore alla sanità piemontese Luigi Icardi, che però non ritiene di doversi esprimere ulteriormente: “Noi non facciamo dichiarazioni, perché su questo si sono già espresse Aifa e Ema”, ovvero le autorità preposte.

