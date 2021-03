USA, vendita di case esistenti febbraio -6,6% (Di lunedì 22 marzo 2021) (Teleborsa) – Segnali di deterioramento giungono dal mercato immobiliare statunitense. Le vendite di case esistenti negli Stati Uniti hanno registrato a febbraio un calo del 6,6%, secondo quanto comunicato dall’Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari (NAR), dopo il +0,2% riportato a gennaio (dato rivisto da +0,6%). Il dato è peggiore delle stime degli analisti che attendevano un calo dell’3%. Sono state vendute 6,22 milioni di unità rispetto ai 6,66 milioni di gennaio, sotto le aspettative di consensus (6,50 milioni). Su base annua, le vendite sono salite del 9,1% dai 5,70 milioni di unità di febbraio 2020. “Nonostante il calo delle vendite di case per febbraio – che attribuirei a un inventario storicamente basso – il mercato sta ancora superando i livelli pre-pandemici”, ha ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 22 marzo 2021) (Teleborsa) – Segnali di deterioramento giungono dal mercato immobiliare statunitense. Le vendite dinegli Stati Uniti hanno registrato aun calo del 6,6%, secondo quanto comunicato dall’Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari (NAR), dopo il +0,2% riportato a gennaio (dato rivisto da +0,6%). Il dato è peggiore delle stime degli analisti che attendevano un calo dell’3%. Sono state vendute 6,22 milioni di unità rispetto ai 6,66 milioni di gennaio, sotto le aspettative di consensus (6,50 milioni). Su base annua, le vendite sono salite del 9,1% dai 5,70 milioni di unità di2020. “Nonostante il calo delle vendite diper– che attribuirei a un inventario storicamente basso – il mercato sta ancora superando i livelli pre-pandemici”, ha ...

USA, vendita di case esistenti febbraio -6,6% Teleborsa

