UFFICIALE – Frosinone | esonerato Nesta | fatale la sconfitta contro il Lecce

(Di lunedì 22 marzo 2021) Alessandronon è più l’allenatore delladei ciociariil. Le ultime Alessandronon è più l’allenatore delper l’ex difensore di Milan e Lazio lailper 0-3. Il presidente Stirpe ha optato per l’esonero provando così a salvare una stagione che vede i ciociari al dodicesimo posto in Serie B. Leggi su Calcionews24.com

Alessandro Nesta non è più l'allenatore del Frosinone: fatale la sconfitta dei ciociari contro il Lecce. Il comunicato del club ... È arrivata da pochi istanti la conferma riguardo la decisione del Frosinone di licenziare il proprio allenatore, ex Milan, Alessandro Nesta Dopo avervi annunciato negli scorsi minuti del possibile eso ...