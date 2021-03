Traffico Roma del 22-03-2021 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

proseguono fino al 2 aprile Salvo ulteriori modifiche i lavori e la chiusura dell'ultimo tratto dell'autostrada-fiumicino per chi è diretto all'Eur il divieto di transito riguarda anche le rampe di accesso di via Isacco Newton e via della Magliana è sempre all'Eur sono iniziati gli allestimenti del circuito in vista del Gran Premio automobilistico riservato alle monoposto a trazione elettrica in programma il 10 aprile interdetti al transito piazzale dell'Industria viale della pittura e Viale Della Letteratura è per tutto il mese di aprile continua la chiusura del senso ...