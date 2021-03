Traffico Roma del 22-03-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 marzo 2021) Luceverdeuna buona giornata ben trovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi sulla raccordo in carreggiata interna è avvenuto un incidente all’interno della galleria Appia Ci sono code a partire dal vincolo della Casilina code a tratti perintenso invece in esterna daFiumicino a via del mare e da via di Tor Bella Monaca La Rustica trafficata di conseguenza la diramazione diSud a partire da Torrenova per le difficoltà di immissione sul raccordo Ci sono rallentamenti e code sul tratto Urbano dellaL’Aquila tra via Filippo Fiorentini il bivio per la tangenziale verso il centro proseguendo sulla tangenziale altre rallentamenti e code dalla via Salaria via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico sempre chiusa laFiumicino per lavori tra l’uscita ...