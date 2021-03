The Suicide Squad: Il primo trailer è in arrivo? (Di lunedì 22 marzo 2021) Quando vedremo il trailer di The Suicide Squad? Il regista James Gunn ha già concluso i lavori sul film, e i fan sono curiosi di scoprire qualcosa di più sul cinecomic: ebbene, forse non dovranno attendere molto. Cosa ha detto Gunn sul trailer di The Suicide Squad? In più occasioni Gunn ha chiesto ai fan di essere pazienti, ammettendo anche di essere in ritardo con la pubblicazione del trailer, ma il pubblico continua a chiedere informazioni sui social media e l’ultima risposta arrivata dall’autore ha fatto alzare le orecchie. Alla precisa domanda di un seguace su Twitter, Gunn ha risposto con l’emoji del silenzio, molto sibillina. Forse intende che i fan devono smettere di chiedere, ma è possibile che significhi qualcos’altro ad esempio stiamo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 22 marzo 2021) Quando vedremo ildi The? Il regista James Gunn ha già concluso i lavori sul film, e i fan sono curiosi di scoprire qualcosa di più sul cinecomic: ebbene, forse non dovranno attendere molto. Cosa ha detto Gunn suldi The? In più occasioni Gunn ha chiesto ai fan di essere pazienti, ammettendo anche di essere in ritardo con la pubblicazione del, ma il pubblico continua a chiedere informazioni sui social media e l’ultima risposta arrivata dall’autore ha fatto alzare le orecchie. Alla precisa domanda di un seguace su Twitter, Gunn ha risposto con l’emoji del silenzio, molto sibillina. Forse intende che i fan devono smettere di chiedere, ma è possibile che significhi qualcos’altro ad esempio stiamo ...

Advertising

GianlucaOdinson : The Suicide Squad – Il primo trailer arriverà presto? - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Suicide Squad – Il primo trailer arriverà presto? - Amateur2525 : The Suicide Squad no era canon? - GianlucaOdinson : The Suicide Squad, James Gunn svela i suoi horror preferiti: ecco quali sono - Mario02598975 : @PTommy78 @the_whooligan @AleksLepri @spank75 @StalinZio @Socialas991 Scusate, a chi non piacciono i tatuaggi?… -