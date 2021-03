Tensione in casa Juve dopo il ko con il Benevento: urla e insulti nello spogliatoio (Di lunedì 22 marzo 2021) Tensione in casa Juve dopo il clamoroso ko col Benevento, urla ed insulti in spogliatoio dopo che Pirlo ha addossato la colpa alla squadra L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 22 marzo 2021)inil clamoroso ko coledinche Pirlo ha addossato la colpa alla squadra L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Spazio_J : La Stampa - Alta tensione in casa bianconera: a fine partita urla e insulti nello spogliatoio -… - writerinthedavk : Oggi assolutamente zero tensione in casa mia, meno male che più tardi devo uscire per andare a scuola guida - AlanDylanDog : RT @ilbianconerocom: Tensione in casa #Juve: 'Urla e insulti nello spogliatoio, confronto #Agnelli-#Pirlo' - ilbianconerocom : Tensione in casa #Juve: 'Urla e insulti nello spogliatoio, confronto #Agnelli-#Pirlo' - destructioncle1 : RT @NorthStar_Efp: I problemi evidenti di comunicazione che hanno queste sono dovuti ad un carico ENORME di emozioni e parole mai tirate fu… -