Sara Tommasi si è sposata con il manager Antonio Orso (Di lunedì 22 marzo 2021) Sara Tommasi sposa! Eccola raggiante in abito bianco. Finalmente un immagine felice, serena e spensierata dopo tanti dolori e vicissitudini. La showgirl si è sposata con il suo manager Antonio Orso, conosciuto appena un anno fa. E, come promesso, la cerimonia è stata molto romantica, la festa però rimandata a quando la pandemia lo permetterà. I due si sono conosciuti solo un anno fa ed è stato colpo di fulmine. Dopo poco tempo è arrivata la proposta, anzi a quanto pare le proposte furono 2. La prima a Montecarlo, dove Orso aveva deciso di organizzare una sorpresa, poi la seconda a Torino, dove il manager ha portato Sara Tommasi in una gioielleria. Solo pochi invitati, una cerimonia molto ...

