Saluzzo Umberto Ciauri si è tolto la vita dopo avere ucciso la madre Giuseppina Moiso con un martello

(Di lunedì 22 marzo 2021) Dramma familiare a(Cuneo). Un uomo di 48 anni hal’anziana, ha accoltellato il cane e poi si è suicidato lanciandosi dal balcone dell’appartamento in cui abitavano. L’omicidio suicidio è avvenuto su corso Roma, 33 in centro.hala, 82 anni, poi si è ammazzato. È accaduto in corso Roma 33, nella zona di Porta Cuneo. Prima di suicidarsihaanche il cane. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno assistito alla tragedia. Nulla da fare pere per laè stata massacrata con un corpo ...

AGGIORNAMENTO: Tragedia in provincia di Cuneo: un omicidio suicidio si è verificato nel centro a, intorno alle 17. Un uomo di 48 anni,Ciauri , con problemi psichiatrici, secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, ha prima ucciso con un corpo contundente la madre, e il cane, ...... Alba, Bra, Fossano, Mondovì,e Savigliano) a cui si aggiungono alcuni depositi anche per ... Dronero); Lava stira lampo (Via Roma 180, Caraglio); Enrico Cattaneo fotografo (PiazzaI 3, ...Umberto Ciauri, operaio di 48 anni, ha ucciso la madre Giuseppina Moiso, 81 anni, e il cane e poi si è tolto la vita buttandosi dal balcone dell'appartamento di corso Roma ...Una vera e propria tragedia quella si consuma nella provincia di Cuneo: una strage in casa messa in atto da un 48enne con problemi psichiatrici ...