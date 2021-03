Previsioni meteo, ancora neve e gelo. Poi c'è la svolta: ecco dove e quando (Di lunedì 22 marzo 2021) Secondo gli esperti de ilmeteo.it, l'inizio della settimana sarà ancora caratterizzato da uno scenario praticamente invernale a causa di un vortice ciclonico che dalle regioni meridionali ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 22 marzo 2021) Secondo gli esperti de il.it, l'inizio della settimana saràcaratterizzato da uno scenario praticamente invernale a causa di un vortice ciclonico che dalle regioni meridionali ...

