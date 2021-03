Pordenone, altri 4 casi di positività al Covid. Salgono a 10 in totale i positivi (Di lunedì 22 marzo 2021) “Il Pordenone Calcio comunica che nel corso degli ultimi controlli sono stati riscontrati 4 ulteriori casi di positività al Covid-19 fra i membri del gruppo squadra. Gli stessi, seguiti ora dall’ASL di competenza, sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali. La Società, d’intesa con le autorità sanitarie, ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo Figc”: questa la nota mattutina del Pordenone. Salgono così a 10 i casi di positività al Covid-19 in casa friulana. La pausa dovuta alle Nazionali potrebbe essere un toccasana per i ramarri, che hanno anche una gara da recuperare, quella di sabato contro il Pisa, rinviata proprio per le ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 22 marzo 2021) “IlCalcio comunica che nel corso degli ultimi controlli sono stati riscontrati 4 ulterioridial-19 fra i membri del gruppo squadra. Gli stessi, seguiti ora dall’ASL di competenza, sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali. La Società, d’intesa con le autorità sanitarie, ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo Figc”: questa la nota mattutina delcosì a 10 idial-19 in casa friulana. La pausa dovuta alle Nazionali potrebbe essere un toccasana per i ramarri, che hanno anche una gara da recuperare, quella di sabato contro il Pisa, rinviata proprio per le ...

Advertising

messveneto : Cresce il contagio nel Pordenone, altri quattro calciatori positivi al Covid. In Austria ospedali pieni, in arrivo… - fisco24_info : Serie B: Pordenone, altri 4 contagiati, ora sono 10: Già rinviata la gara di sabato scorso con il Pisa - sportli26181512 : #SerieB Pordenone, il Covid non dà tregua: altri 4 positivi: Si allarga il focolaio nel club neroverde: attivate tu… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Pordenone, altri 4 contagiati, ora sono 10 Già rinviata la gara di sabato scorso con il Pisa - Gazzettino : Contagi da Covid nel Pordenone Calcio, altri 4 positivi: in totale 10 giocatori infetti. Salta la partita con il Pi… -