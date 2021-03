Pd: Letta, 'sicuro che Gruppi voteranno due donne di qualità capigruppo' (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar (Adnkronos) - Sulla vicenda capigruppo, "sono stato accusato: devono essere due donne purché sia. Non è purché sia. Io sono sicuro che i Gruppi sceglieranno sulla base della selezione, votando, donne di qualità come le donne nei Gruppi parlamentari del Pd". Lo ha detto Enrico Letta a RepubblicaTv. "Se la nostra squadra è fatta di 11 volti maschili giochiamo nel campionato maschile. Ma noi non giochiamo nel campionato maschile", ha aggiunto il segretario del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar (Adnkronos) - Sulla vicenda, "sono stato accusato: devono essere duepurché sia. Non è purché sia. Io sonoche isceglieranno sulla base della selezione, votando,dicome leneiparlamentari del Pd". Lo ha detto Enricoa RepubblicaTv. "Se la nostra squadra è fatta di 11 volti maschili giochiamo nel campionato maschile. Ma noi non giochiamo nel campionato maschile", ha aggiunto il segretario del Pd.

