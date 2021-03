Pasqua 2021 in zona rossa, visite ai figli: regole per genitori separati (Di lunedì 22 marzo 2021) Pasqua 2021 in zona rossa secondo l’ultimo decreto legge anti-Covid in vigore fino a dopo Pasquetta. Un lockdown duro in tutta Italia simile a quello vissuto a Natale che vale anche per genitori separati o divorziati che potranno incontrare i figli minorenni con cui non convivono, ma con delle regole da rispettare. Va ricordato, innanzitutto, che già in questi giorni prima di Pasqua sono sparite in tutto il Paese sia la zona bianca che interessava fino a settimana scorsa la Sardegna sia le zone gialle. In arancione e in rosso, come ormai noto, c’è il divieto di uscire dal proprio Comune se non per motivi di salute, di lavoro o di comprovata necessità. Lo stesso vale per le festività del 3, 4 e 5 aprile, cioè per ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 marzo 2021)insecondo l’ultimo decreto legge anti-Covid in vigore fino a dopo Pasquetta. Un lockdown duro in tutta Italia simile a quello vissuto a Natale che vale anche pero divorziati che potranno incontrare iminorenni con cui non convivono, ma con delleda rispettare. Va ricordato, innanzitutto, che già in questi giorni prima disono sparite in tutto il Paese sia labianca che interessava fino a settimana scorsa la Sardegna sia le zone gialle. In arancione e in rosso, come ormai noto, c’è il divieto di uscire dal proprio Comune se non per motivi di salute, di lavoro o di comprovata necessità. Lo stesso vale per le festività del 3, 4 e 5 aprile, cioè per ...

