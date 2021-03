Mosca, attesi in Russia il 10 aprile gli esperti dell'Ema (Di lunedì 22 marzo 2021) esperti dell'Agenzia europea del farmaco sono attesi in Russia il 10 aprile 'per monitorare gli studi clinici che sono stati condotti nel nostro Paese' in vista dell'esame del vaccino Sputnik. Lo ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 22 marzo 2021)'Agenzia europea del farmaco sonoinil 10'per monitorare gli studi clinici che sono stati condotti nel nostro Paese' in vista'esame del vaccino Sputnik. Lo ha ...

Advertising

zazoomblog : Mosca attesi in Russia il 10 aprile gli esperti dellEma - #Mosca #attesi #Russia #aprile - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Mosca, attesi in Russia il 10 aprile gli esperti dell'Ema #mosca - MediasetTgcom24 : Mosca, attesi in Russia il 10 aprile gli esperti dell'Ema #mosca - vincenzo2021yes : @lefrasidiosho Sempre più Paesi mostrano interesse per lo Sputnik malgrado i tentativi di discredito'. Attesi a Mos… -