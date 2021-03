Milan, Calhanoglu a sorpresa: «Spero di giocare nel Galatasaray» (Di lunedì 22 marzo 2021) All’arrivo all’aeroporto di Istanbul per rispondere alla convocazione della sua nazionale, il centrocampista del Milan Calhanoglu ha svelato il suo sogno futuro Hakan Calhanoglu non ha mai nascosto il suo sogno di voler giocare in Turchia in futuro. Non lo nasconde nemmeno all’arrivo all’aeroporto di Istanbul dopo la convocazione in nazionale ed anzi, svela il club con cui vorrebbe giocare: «Ho il tatuaggio del leone perché sono un tifoso del Galatasaray. Spero di giocare per il Galatasaray in futuro, perché no?» Intanto prosegue la trattativa con il suo agente Gordon Stipic per il suo rinnovo e lui in campo continua a dare il massimo per trascinare il Milan. Ieri il trequartista ex Leverkusen ha trovato il suo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 marzo 2021) All’arrivo all’aeroporto di Istanbul per rispondere alla convocazione della sua nazionale, il centrocampista delha svelato il suo sogno futuro Hakannon ha mai nascosto il suo sogno di volerin Turchia in futuro. Non lo nasconde nemmeno all’arrivo all’aeroporto di Istanbul dopo la convocazione in nazionale ed anzi, svela il club con cui vorrebbe: «Ho il tatuaggio del leone perché sono un tifoso deldiper ilin futuro, perché no?» Intanto prosegue la trattativa con il suo agente Gordon Stipic per il suo rinnovo e lui in campo continua a dare il massimo per trascinare il. Ieri il trequartista ex Leverkusen ha trovato il suo ...

