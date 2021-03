L’infettivologo Galli: «Per non arrossire di vergogna vanno consolidati i risultati. E per l’estate…» (Di lunedì 22 marzo 2021) Massimo Galli è fiducioso. «Voglio essere ottimista per l’estate» come ha detto di esserlo il ministro della Salute Roberto Speranza. Però «per le prossime settimane dovremo avere pazienza e cautela e questo è un dato di fatto». La terza ondata di Covid-19 «è in marcia, è ripartita e bisogna capire fin dove si è estesa». Lo ha spiegato Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco e dell’università Statale di Milano, intervenuto ad Agorà su Rai3. Galli: «Il vaccino è uno strumento chiave» Ma l’epidemia di coronavirus sta rallentando? «I dati degli ultimi giorni sono i soliti dati da weekend – sottolinea l’esperto – Dobbiamo vedere se si mantengono e me lo auguro con tutto il cuore. Comunque sia, quello che vedremo oggi, domani e dopodomani è già delineato, scritto da quello che è accaduto, non lo possiamo fermare. Possiamo fermare, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 marzo 2021) Massimoè fiducioso. «Voglio essere ottimista per l’estate» come ha detto di esserlo il ministro della Salute Roberto Speranza. Però «per le prossime settimane dovremo avere pazienza e cautela e questo è un dato di fatto». La terza ondata di Covid-19 «è in marcia, è ripartita e bisogna capire fin dove si è estesa». Lo ha spiegato Massimo, infettivologo dell’ospedale Sacco e dell’università Statale di Milano, intervenuto ad Agorà su Rai3.: «Il vaccino è uno strumento chiave» Ma l’epidemia di coronavirus sta rallentando? «I dati degli ultimi giorni sono i soliti dati da weekend – sottolinea l’esperto – Dobbiamo vedere se si mantengono e me lo auguro con tutto il cuore. Comunque sia, quello che vedremo oggi, domani e dopodomani è già delineato, scritto da quello che è accaduto, non lo possiamo fermare. Possiamo fermare, ...

