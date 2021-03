Lavarsi le mani può salvare la vita. Ma per 3 miliardi di persone non è possibile (Di lunedì 22 marzo 2021) “Dare valore all’acqua”: cioè spiegare che il mondo idrico del Novecento, in cui Paesi come il Canada consideravano l’acqua troppo abbondante perché valesse la pena di farla pagare a consumo invece che a forfait, è ormai scomparso. È il titolo del rapporto coordinato dall’Unesco World Water Assessment Programme e reso noto oggi in occasione della Giornata mondiale dell’acqua. Purtroppo il messaggio, pensato in funzione pedagogica per mostrare i rischi della disattenzione nei confronti dell’acqua, ha trovato una popolazione mondiale già ben allertata su questo tema. Ci ha pensato la pandemia a dimostrare che la disponibilità di acqua fa la differenza tra la vita e la morte: in alcuni Paesi un atto semplice, apparentemente ovvio, come Lavarsi le mani è un lusso che non tutti si possono permettere. “Il Covid-19 ha sottolineato e ampliato ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 22 marzo 2021) “Dare valore all’acqua”: cioè spiegare che il mondo idrico del Novecento, in cui Paesi come il Canada consideravano l’acqua troppo abbondante perché valesse la pena di farla pagare a consumo invece che a forfait, è ormai scomparso. È il titolo del rapporto coordinato dall’Unesco World Water Assessment Programme e reso noto oggi in occasione della Giornata mondiale dell’acqua. Purtroppo il messaggio, pensato in funzione pedagogica per mostrare i rischi della disattenzione nei confronti dell’acqua, ha trovato una popolazione mondiale già ben allertata su questo tema. Ci ha pensato la pandemia a dimostrare che la disponibilità di acqua fa la differenza tra lae la morte: in alcuni Paesi un atto semplice, apparentemente ovvio, comeleè un lusso che non tutti si possono permettere. “Il Covid-19 ha sottolineato e ampliato ...

