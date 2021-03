La storia di Fiammetta tra caprette e DAD a mille metri di altezza (Di lunedì 22 marzo 2021) Un tavolino, una connessione a internet e un computer: comincia così la storia che parla di Fiammetta, una bambina di 10 anni che, come molti suoi coetanei, è lontana dagli amici e dai banchi di scuola, costretta a seguire le lezioni a distanza. Ma la sua storia, che apparentemente condivide lo stesso destino di centinaia di migliaia di bambini in Italia, costretti a restare a casa a seguito della chiusura delle scuole, ha però uno sfondo diverso. E a guardare queste foto, che hanno fatto il giro del web negli scorsi giorni, capirete il perché. Niente cameretta o soggiorno per la DAD di Fiammetta, né una scrivania con lampada tradizionale: l’aula della bambina è un meraviglioso altopiano trentino immerso nella natura. La bambina, infatti, dopo la chiusura della sua scuola di Mezzolombardo, in Trentino, che frequenta, ... Leggi su dilei (Di lunedì 22 marzo 2021) Un tavolino, una connessione a internet e un computer: comincia così lache parla di, una bambina di 10 anni che, come molti suoi coetanei, è lontana dagli amici e dai banchi di scuola, costretta a seguire le lezioni a distanza. Ma la sua, che apparentemente condivide lo stesso destino di centinaia di migliaia di bambini in Italia, costretti a restare a casa a seguito della chiusura delle scuole, ha però uno sfondo diverso. E a guardare queste foto, che hanno fatto il giro del web negli scorsi giorni, capirete il perché. Niente cameretta o soggiorno per la DAD di, né una scrivania con lampada tradizionale: l’aula della bambina è un meraviglioso altopiano trentino immerso nella natura. La bambina, infatti, dopo la chiusura della sua scuola di Mezzolombardo, in Trentino, che frequenta, ...

