Il numero dei contagi (lentamente) scende. Ma le terapie intensive occupate al 38% (Di lunedì 22 marzo 2021) Andrea Cuomo Conferma: picco superato, anche se la situazione ospedaliera preoccupa Una domenica abbastanza rassicurante, quella raccontata dal bollettino del ministero della salute che registra l'andamento dei contagi. Il numero dei casi contabilizzati ieri è di 20.159, più basso di sabato (ma questo non fa notizia) ma soprattutto più basso della domenica precedente, quando i contagi erano stati 21.315. Questo vuol dire che per il quarto giorno consecutivo il dato mobile dei contagi complessivi dell'ultima settimana scende e passa da154.539 a 153.383. Nelle ultime 96 ore il numero dei contagi settimanali ogni 100mila abitanti è passato da 265,92 a 257,18, restando superiore all'asticella di 250 fissata dal ministero della Salute come limite di rischio ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 22 marzo 2021) Andrea Cuomo Conferma: picco superato, anche se la situazione ospedaliera preoccupa Una domenica abbastanza rassicurante, quella raccontata dal bollettino del ministero della salute che registra l'andamento dei. Ildei casi contabilizzati ieri è di 20.159, più basso di sabato (ma questo non fa notizia) ma soprattutto più basso della domenica precedente, quando ierano stati 21.315. Questo vuol dire che per il quarto giorno consecutivo il dato mobile deicomplessivi dell'ultima settimanae passa da154.539 a 153.383. Nelle ultime 96 ore ildeisettimanali ogni 100mila abitanti è passato da 265,92 a 257,18, restando superiore all'asticella di 250 fissata dal ministero della Salute come limite di rischio ...

