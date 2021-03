Ikea spiava i dipendenti in Francia? Al via il processo (Di lunedì 22 marzo 2021) E iniziato oggi il processo della filiale francese di Ikea, accusata di aver messo in piedi un sistema di sorveglianza illegale dei suoi dipendenti, compresi i sindacalisti. La filiale del gigante ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 22 marzo 2021) E iniziato oggi ildella filiale francese di, accusata di aver messo in piedi un sistema di sorveglianza illegale dei suoi, compresi i sindacalisti. La filiale del gigante ...

