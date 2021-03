Frosinone | Stirpe | “Dispiace aver esonerato Nesta ma non è lui il problema”

(Di lunedì 22 marzo 2021) Quando il gioco si fa pesante, la parola inevitabilmente deve passare al presidente Maurizio. Conferenza stampa convocata praticamente ad horas e nella quale il massimo dirigente giallazzurro al termine della sua lunga articolata introduzione ha annunciato l’esonero del tecnico Alessandro. Il nome del nuovo allenatore verrà comunicato nelle prossime ore dalla Società.è il sesto allenatore sollevato dal patron giallazzurro nei 18 anni di presidenza.- “Scusate del poco preavviso – ha esordito Maurizio– però nel calcio la velocità è una caratteristica importante. Soprattutto quando di valutano gli eventi, le situazioni quali esse siano e si debbono prendere le opportune determinazioni in presenza di certi tipi ditiche. Volevo approfittarne per ...

...l'eredità dell'ex laziale esonerato non senza una punta d'amarezza dal presidente, ... Un epilogo che l'ex direttore dei liguri si augura di poter ripetere ancora al. Altrimenti sarà ...Così, in conferenza stampa, Maurizio, Presidente delCalcio, in merito all'esonero dell'allenatore, Alessandro Nesta. "Per cui - aggiunge- noi esoneriamo l'allenatore anche ...Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, ha preso una decisione forte nelle ultime ore con l’esonero di mister Nesta a poche giornate dal termine. L’intento era quello di dare una scossa alla ...GROSSO FROSINONE - Altro giro, altro nome per la panchina del Frosinone che è a caccia di un allenatore dopo l'esonero di Alessandr ...