Fiorentina | sospiro di sollievo Dragowski | tornerà dopo la sosta

(Di lunedì 22 marzo 2021) Tra le note negative della sconfitta dellacontro il Milan c’è sicuramente l’infortunio di Bartlomiej. Il portiere viola, infatti, è uscito al 44’ del primo tempoun problema rimediato alla caviglia sinistra. L'estremo difensore si era fatto male nel corso di un rinvio dal fondo. Prandelli è stato costretto al cambio, lanciando in campo il numero due Terracciano. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, per fortuna, l’infortunio del polacco non dovrebbe essere molto grave e grazie alla pausa per le nazionali, la squadra di Firenze potrà contare su di lui alla ripresa. In tal modoci sarà per la trasferta contro il Genoa fissata per il 3 aprile.caption id="attachment 1111341" align="alignnone" width="1024"(getty images)/caption ITA Sport Press.