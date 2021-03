Eni acquisisce FRI-EL Biogas Holding

(Di lunedì 22 marzo 2021) (Teleborsa) – Eni, attraverso Ecofuel, la società di Eni deputata a gestire gli investimenti nell’economia circolare, e FRI-EL Green Power,della famiglia Gostner leader nei settori della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, hanno raggiunto un accordo per l’acquisizione da parte di Eni della società FRI-EL, leader italiana nel settore della produzione di. FRI-ELpossiede 21 impianti per la generazione di energia elettrica dae un impianto per il trattamento della FORSU – la frazione organica dei rifiuti solidi urbani – che Eni intende convertire alla produzione di biometano, con l’obiettivo di immettere in rete, a regime, oltre 50 milioni di metri cubi anno. Con questa acquisizione – si legge in una ...

...e FRI - EL Green Power (holding della famiglia Gostner attiva nei settori della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili) hanno raggiunto un accordo per l'acquisizione da parte di...Con questa acquisizione - si legge in una nota -rafforza la propria crescita nell'economica circolare ponendo le basi per diventare il primo produttore di bio - metano in Italia. L'operazione ...(Teleborsa) - Eni, attraverso Ecofuel, la società di Eni deputata a gestire gli investimenti nell'economia circolare, e FRI-EL Green Power, holding della famiglia Gostner leader nei settori ...La società possiede 21 impianti per la generazione di energia elettrica da biogas e un impianto per il trattamento della Forsu che Eni ...