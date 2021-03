DigEducati | un progetto per combattere il divario digitale

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : DigEducati progetto

BergamoNews.it

Per ridurre il divario digitale della fascia 6 - 13 anni e contrastare la povertà educativaQuesto che parte non è uncalato dall'alto, ma il risultato di un processo che vede in ... Dei tre progetti pilota il primo,, si rivolge a tutti gli studenti in situazione di ...Mentre quasi 7 milini di studenti tornano in Dad, parte una grande iniziativa di Fondazione Cariplo e dell'impresa sociale Con i bambini, che sostengono tre progetti triennali nelle aree più colpite d ...Fondazione Cariplo e l'impresa sociale Con i Bambini finanziano il sostegno a 32mila minori tra Brescia, Bergamo e Lodi ...