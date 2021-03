Dalic (ct Croazia): «Mi aspetto Brozovic e Perisic qui con noi in giornata» (Di lunedì 22 marzo 2021) Zlatko Dalic, ct della Croazia, ha parlato dei giocatori convocati per disputare le partite di qualificazione ai Mondiali 2022 Zlatko Dalic, ct della Croazia, ha parlato a tportal.hr. dei giocatori convocati per il raduno della nazionale in vista delle gare di qualificazione ai Mondiali 2022. «Mi aspetto che oggi tutti i giocatori che ho convocato vengano a Zagabria, anche Brozovic e Perisic. Rebic ha abbandonato per infortunio, così come Bruno Petkovic che ha un problema alla spalla. Mi aspetto che tutti siano motivati e seri». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Zlatko, ct della, ha parlato dei giocatori convocati per disputare le partite di qualificazione ai Mondiali 2022 Zlatko, ct della, ha parlato a tportal.hr. dei giocatori convocati per il raduno della nazionale in vista delle gare di qualificazione ai Mondiali 2022. «Miche oggi tutti i giocatori che ho convocato vengano a Zagabria, anche. Rebic ha abbandonato per infortunio, così come Bruno Petkovic che ha un problema alla spalla. Miche tutti siano motivati e seri». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

AndreaLazzer : RT @TeofiloSteven: Zlatko Dalic, Commissario Tecnico della Croazia, ha comunicato che Ante Rebic, attaccante del Milan, non farà parte dell… - peppobbove : RT @TeofiloSteven: Zlatko Dalic, Commissario Tecnico della Croazia, ha comunicato che Ante Rebic, attaccante del Milan, non farà parte dell… - MilanPress_it : Le parole del CT della Croazia ??????? - mgpg07 : RT @TeofiloSteven: Zlatko Dalic, Commissario Tecnico della Croazia, ha comunicato che Ante Rebic, attaccante del Milan, non farà parte dell… - IlBuonFabio : Rebic escluso dai convocati della Croazia per infortunio, lo ha dichiarato lo stesso CT Zlatko Dalic -