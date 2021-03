CreVal, via libera Consob all’Agricole: l’Opa partirà il 30 marzo (Di lunedì 22 marzo 2021) Con il via libera al prospetto può partire l’offerta:?primo giorno il 30 marzo, tempo fino al 21 aprile compreso (salvo proroghe). Confermati i 10,5 euro per azione, in pagamento il 26 aprile. Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 22 marzo 2021) Con il viaal prospetto può partire l’offerta:?primo giorno il 30, tempo fino al 21 aprile compreso (salvo proroghe). Confermati i 10,5 euro per azione, in pagamento il 26 aprile.

