Coronavirus, Germania in lockdown fino al 18 aprile. Giappone pronto a una stretta sui viaggiatori dall’estero (Di lunedì 22 marzo 2021) Germania EPA/Omer Messinger La cancelliera tedesca Angela Merkel. Nuovo lockdown: c’è l’accordo In Germania, il governo guidato da Angela Merkel ha trovato un accordo con i Laender per l’estensione del periodo di lockdown fino al 18 aprile prossimo. La ragione è dovuta alla crescita della curva epidemiologica, e all’incidenza delle infezioni su tutto il territorio tedesco. L’ultimo report presentato al governo, dice che, senza restrizioni, il numero di nuovi positivi aumenterebbe così rapidamente che un sovraccarico del sistema sanitario è probabile già ad aprile. Le decisioni finora adottate, hanno acceso gli animi dei cittadini che si sono detti pronti a manifestare contro le misure di contenimento per il Coronavirus. ... Leggi su open.online (Di lunedì 22 marzo 2021)EPA/Omer Messinger La cancelliera tedesca Angela Merkel. Nuovo: c’è l’accordo In, il governo guidato da Angela Merkel ha trovato un accordo con i Laender per l’estensione del periodo dial 18prossimo. La ragione è dovuta alla crescita della curva epidemiologica, e all’incidenza delle infezioni su tutto il territorio tedesco. L’ultimo report presentato al governo, dice che, senza restrizioni, il numero di nuovi positivi aumenterebbe così rapidamente che un sovraccarico del sistema sanitario è probabile già ad. Le decisionira adottate, hanno acceso gli animi dei cittadini che si sono detti pronti a manifestare contro le misure di contenimento per il. ...

Advertising

RaiNews : Sono 7.709 i nuovi casi di coronavirus confermati in Germania nelle ultime 24 ore - MediasetTgcom24 : Anche la Germania sospende le vaccinazioni con AstraZeneca #coronavirusitalia - sole24ore : Coronavirus. #Aifa, sospensione precauzionale del #vaccino #AstraZeneca. In precedenza anche la #Germania aveva pre… - infoitinterno : Coronavirus nel mondo, Gb: contagi e vittime al minimo. Germania verso proroga lockdown - infoitinterno : Coronavirus, Germania in lockdown fino al 18 aprile. Giappone pronto a una stretta sui viaggiatori dall’estero -