Caronnese in lutto: addio al magazziniere Pericle Zaghi (Di lunedì 22 marzo 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color addio a Pericle Zaghi, conosciuto da tutti come il magazziniere della Caronnese. Un grande lutto per la dirigenza e i tifosi della società calcistica di Caronno, dove Pericle era benvoluto da tutti. Sul suo sito la Caronnese lo ricorda come una “persona buona, disponibile, amichevole, gentile, mai fuori luogo. Il nostro Pericle ci ha accompagnato per tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 22 marzo 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color, conosciuto da tutti come ildella. Un grandeper la dirigenza e i tifosi della società calcistica di Caronno, doveera benvoluto da tutti. Sul suo sito lalo ricorda come una “persona buona, disponibile, amichevole, gentile, mai fuori luogo. Il nostroci ha accompagnato per tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

ilNotiziarioInd : Caronnese in lutto: addio al magazziniere Pericle Zaghi - ilSaronno : Calcio, Caronnese in lutto per Pericle -

Ultime Notizie dalla rete : Caronnese lutto Calcio, Caronnese in lutto per Pericle ilSaronno Caronnese in lutto: addio al magazziniere Pericle Zaghi Addio a Pericle Zaghi, conosciuto da tutti come il magazziniere della Caronnese. Un grande lutto per la dirigenza e i tifosi della società calcistica di E' morto il magazziniere della Caronnese Pericl ...

Calcio, Caronnese in lutto per Pericle CARONNO PERTUSELLA – “Si è spento alcune ore fa Pericle Zaghi, storico magazziniere della nostra Caronnese. Persona buona, disponibile, amichevole, gentile, mai fuori luogo, il nostro Pericle ...

Addio a Pericle Zaghi, conosciuto da tutti come il magazziniere della Caronnese. Un grande lutto per la dirigenza e i tifosi della società calcistica di E' morto il magazziniere della Caronnese Pericl ...CARONNO PERTUSELLA – “Si è spento alcune ore fa Pericle Zaghi, storico magazziniere della nostra Caronnese. Persona buona, disponibile, amichevole, gentile, mai fuori luogo, il nostro Pericle ...