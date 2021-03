Caos vaccini in Lombardia: sistema in tilt, la Regione non invia le convocazioni. E le dosi rischiano di andare sprecate (Di lunedì 22 marzo 2021) Caos vaccini in Lombardia: in tilt il sistema di Aria spa La campagna di vaccinazione contro il Covid-19 in Lombardia sta registrando seri intoppi organizzativi. Aria, società partecipata al 100% dalla Regione, sta avendo problemi con le convocazioni delle persone da vaccinare: in alcuni casi è successo che ne abbia chiamato più del dovuto, generando code e assembramenti nei pressi dei centri vaccinali, in altri è capitato che centinaia di messaggi di convocazione non giungessero ai destinatari, con la conseguenza che medici e infermieri si sono ritrovati con la siringa ma senza nessuno a cui somministrare il vaccino. Forti critiche stanno arrivando non solo dall’opposizione in Regione Lombardia, ma anche dagli stessi ... Leggi su tpi (Di lunedì 22 marzo 2021)in: inildi Aria spa La campagna di vaccinazione contro il Covid-19 insta registrando seri intoppi organizzativi. Aria, società partecipata al 100% dalla, sta avendo problemi con ledelle persone da vaccinare: in alcuni casi è successo che ne abbia chiamato più del dovuto, generando code e assembramenti nei pressi dei centri vaccinali, in altri è capitato che centinaia di messaggi di convocazione non giungessero ai destinatari, con la conseguenza che medici e infermieri si sono ritrovati con la siringa ma senza nessuno a cui somministrare il vaccino. Forti critiche stanno arrivando non solo dall’opposizione in, ma anche dagli stessi ...

HuffPostItalia : Non partono gli sms, vaccini nel caos. Altro flop in Lombardia - andreapurgatori : EFFICIENZA, ECCELLENZA . Vaccini #Lombardia, caos prenotazioni a Como e Cremona: chiamate d’urgenza per riempire le… - fattoquotidiano : Vaccini Lombardia, Moratti accusa la società Aria e chiede “cambio drastico”. Ma dopo tre giorni di caos, la Region… - MicheleAnnibale : RT @mariannaaprile: Salvini su caos vaccini in Lombardia: chi sbaglia paga! Finalmente chiede dimissioni di Fontana, Moratti, Bertolaso, di… - alanthefrizz : RT @emrato: Fare gestire una cosa che non va a Poste, sinonimo da sempre di qualcosa che non va. Siamo al capolavoro. Caos vaccini in Lomb… -