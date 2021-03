Amazon in sciopero: oggi niente pacchi (Di lunedì 22 marzo 2021) Fermo di 24 ore per lo sciopero degli addetti degli hub e di quelli alle consegne, i driver, circa 30-40mila in tutta Italia. È il primo stop in assoluto di tutta la filiera mai verificatosi in Italia. I dipendenti dalle 7 incrociano le braccia davanti ai cancelli degli stabilimenti chiedendo anche solidarietà ai consumatori spingendoli a non acquistare per tutta la giornata di oggi, a sostegno della loro protesta. Lo sciopero è indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, e Uiltrasporti, e riguarda tutto il personale dipendente di Amazon Logistica Italia. I sindacati si son detti indisponibili al dialogo e lo sciopero era già stato annunciato dieci giorni fa.La trattazione “si è interrotta bruscamente a causa dell’indisponibilità dell’associazione datoriale ad affrontare positivamente le tematiche poste ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 22 marzo 2021) Fermo di 24 ore per lodegli addetti degli hub e di quelli alle consegne, i driver, circa 30-40mila in tutta Italia. È il primo stop in assoluto di tutta la filiera mai verificatosi in Italia. I dipendenti dalle 7 incrociano le braccia davanti ai cancelli degli stabilimenti chiedendo anche solidarietà ai consumatori spingendoli a non acquistare per tutta la giornata di, a sostegno della loro protesta. Loè indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, e Uiltrasporti, e riguarda tutto il personale dipendente diLogistica Italia. I sindacati si son detti indisponibili al dialogo e loera già stato annunciato dieci giorni fa.La trattazione “si è interrotta bruscamente a causa dell’indisponibilità dell’associazione datoriale ad affrontare positivamente le tematiche poste ...

