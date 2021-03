Amazon al primo sciopero. Oggi niente pacchi (Di lunedì 22 marzo 2021) “Per un giorno ci vogliamo fermare, ci dobbiamo fermare. È una questione di rispetto del lavoro, di dignità dei lavoratori, di sicurezza per loro e per voi. Per questo, per vincere questa battaglia di giustizia e di civiltà abbiamo bisogno della solidarietà di tutte le clienti e di tutti i clienti di Amazon”. È con un appello ai cittadini che i circa 40 mila lavoratori di Amazon, tra driver, addetti agli hub e ai magazzini puntano a vincere la sfida di Oggi: uno sciopero nazionale di 24 ore proclamato da chi aderisce alla Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti per protestare contro la rottura delle trattative a livello nazionale sul rinnovo del contratto di secondo livello e che porterà per la prima volta questi lavoratori a incrociare le braccia interrompendo così la consegna di quel fiume ininterrotto di migliaia di ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 22 marzo 2021) “Per un giorno ci vogliamo fermare, ci dobbiamo fermare. È una questione di rispetto del lavoro, di dignità dei lavoratori, di sicurezza per loro e per voi. Per questo, per vincere questa battaglia di giustizia e di civiltà abbiamo bisogno della solidarietà di tutte le clienti e di tutti i clienti di”. È con un appello ai cittadini che i circa 40 mila lavoratori di, tra driver, addetti agli hub e ai magazzini puntano a vincere la sfida di: unonazionale di 24 ore proclamato da chi aderisce alla Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti per protestare contro la rottura delle trattative a livello nazionale sul rinnovo del contratto di secondo livello e che porterà per la prima volta questi lavoratori a incrociare le braccia interrompendo così la consegna di quel fiume ininterrotto di migliaia di ...

