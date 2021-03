Akash Kumar, a Live Non è la D’Urso spuntano dei dettagli sul suo passato (Di lunedì 22 marzo 2021) Akash Kumar, a Live Non è la D’Urso spunta una testimone che afferma che gli occhi del modello siano stati ritoccati chirurgicamente Akash KumarNel corso della puntata di ieri sera del programma “Live – Non è la D’Urso” una testimone ha affermato, inviando un video alla redazione, di conoscere personalmente Akash Kumar e che gli occhi del ragazzo prima erano neri. Dunque, Akash, si sarebbe sottoposto ad una vera e propria operazione chirurgica. Già negli scorsi giorni il naufrago era finito sulla bocca di tutti a causa della questione legata al suo vero nome. Infatti, nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, l’opinionista in studio Tommasi Zorzi aveva provato a fare chiarezza sulla ... Leggi su ck12 (Di lunedì 22 marzo 2021), aNon è laspunta una testimone che afferma che gli occhi del modello siano stati ritoccati chirurgicamenteNel corso della puntata di ieri sera del programma “– Non è la” una testimone ha affermato, inviando un video alla redazione, di conoscere personalmentee che gli occhi del ragazzo prima erano neri. Dunque,, si sarebbe sottoposto ad una vera e propria operazione chirurgica. Già negli scorsi giorni il naufrago era finito sulla bocca di tutti a causa della questione legata al suo vero nome. Infatti, nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, l’opinionista in studio Tommasi Zorzi aveva provato a fare chiarezza sulla ...

