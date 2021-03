Vaccini, caos a Cremona: la Regione dimentica di inviare gli sms e nessuno si presenta (Di domenica 21 marzo 2021) Il c'è, mancano i vaccinati però. Continuano infatti i disagi a dopo anche stamattina non si è presentato nessuno in Fiera per la vaccinazione anti , a causa del mancato invio degli sms da parte di ... Leggi su leggo (Di domenica 21 marzo 2021) Il c'è, mancano i vaccinati però. Continuano infatti i disagi a dopo anche stamattina non si ètoin Fiera per la vaccinazione anti , a causa del mancato invio degli sms da parte di ...

HuffPostItalia : Non partono gli sms, vaccini nel caos. Altro flop in Lombardia - andreapurgatori : EFFICIENZA, ECCELLENZA . Vaccini #Lombardia, caos prenotazioni a Como e Cremona: chiamate d’urgenza per riempire le… - fattoquotidiano : DOPO L'ANNUNCIO Il caos del generale, molte Asl implorano: “Venite solo se convocati”. A Cremona per errore tecnico… - Krizia2012K : RT @andreapurgatori: EFFICIENZA, ECCELLENZA . Vaccini #Lombardia, caos prenotazioni a Como e Cremona: chiamate d’urgenza per riempire le ag… - Krizia2012K : RT @HuffPostItalia: Non partono gli sms, vaccini nel caos. Altro flop in Lombardia -