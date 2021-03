Sampdoria | riecco Gabbiadini | è lui il jolly di Ranieri

(Di domenica 21 marzo 2021) Laha superato il Torino al Ferraris. Decisivo il gol di Candreva servito dall’assist di: il 23 blucerchiato può essere ilper il finale di campionato Lasupera 1 a 0 il Torino nel ventottesimo turno di Serie A. Gli uomini di Claudioportano a casa tre punti fondamentali in chiave salvezza, che sembra ormai davvero vicina. Manoloè l’assist-man di giornata: può essere l’arma in più del finale di stagione., dopo il bellissimo gol contro il Cagliari e il grintoso spezzone di Bologna, ha disputato un’altra buona gara oggi. Oltre al perfetto passaggio sul gol di Antonio Candreva, il 23 blucerchiato ha dimostrato carattere, intensità e tecnica nella gestione della palla. Un rientro tra i titolari ...

