Roma-Napoli | la moviola | ottimo Di Bello | non sbaglia nulla

(Di domenica 21 marzo 2021) Una gara sentita, uno scontro diretto: basta questo a descrivere la difficoltà della partita. Nicola Rizzoli ha scelto di affidarsi all’internazionale Marco Didella sezione di Brindisi, che si è reso autore di un’ottima direzione di gara. La sfida si apre con un accenno di protesta, quando al 5’ Insigne trova una splendida giocata, evitando con un pallonetto Karsdorp ma tirando poi fuori. In quest’occasione l’attaccante reclama un tocco di braccio dell’avversario, che c’è ma non è assolutamente punibile. Tanti gli scontri fisici e l’intensità in mezzo al campo, che costringono Diad estrarre il cartellino giallo in otto occasioni, tutte corrette. Resta qualche leggero dubbio sulla regolarità della distanza dei giocatori delrispetto alla barriera schierata dallasul primo gol di Mertens. La ...