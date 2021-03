Pd | Losacco | ' bene Letta | disegna schema di gioco con grande chiarezza'

(Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Due donne alla guida dei gruppi parlamentari, rilancio dei circoli per un partito della prossimità e della pluralità, unità del centrosinistra e dialogo coi 5 stelle. E poi campagna di vaccinazioni, velocità negli aiuti alle imprese, difesa del lavoro". Lo scrive su Fb il deputato Pd, Alberto. "L'intervista di questa mattina del segretario Enricocon-aggiunge l'esponente di Areadem di Dario Franceschini- lodidel Pd per essere più forte nel Paese, per incidere nel Governo con il nostro bagaglio di valori e proposte. Il nuovo corso è appena cominciato, avanti così".

Da parte sua, Letta conosce bene il terreno in cui accinge a muoversi né sottovaluta le difficoltà. ... Francesco Saverio Garofani (al Colle come consigliere del Capo dello Stato), Alberto Losacco, ...