Moto3 Moto2 Test Qatar day 3: i tempi dell’ultima giornata (Di domenica 21 marzo 2021) Terzo e ultimo giorno di Test per le Moto3 e Moto2 sul circuito di Losail, in Qatar. Ad una settimana dallo spegnimento dei semafori, i team delle due classi minori stanno approntando gli ultimi aggiornamenti alle proprie moto per poter dare il massimo durante i primi appuntamenti. Test Moto3 Qatar, dominano le KTM 16:10. E’ appena terminata l’ultima sessione di Test per la categoria minore. Le Red Bull KTM Ajo di Masia e Acosta, grazie al gioco di squadra dei due, sono riusciti a conquistare i migliori due cronometri della giornata concludendo con un 2:04.263 e un 2:04.569. Dietro, ad un solo decimo di secondo, troviamo l’italiano Dennis Foggia in sella alla Leopard Racing, seguito a ruota da Guevara (Aspar) e Rodrigo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 21 marzo 2021) Terzo e ultimo giorno diper lesul circuito di Losail, in. Ad una settimana dallo spegnimento dei semafori, i team delle due classi minori stanno approntando gli ultimi aggiornamenti alle proprie moto per poter dare il massimo durante i primi appuntamenti., dominano le KTM 16:10. E’ appena terminata l’ultima sessione diper la categoria minore. Le Red Bull KTM Ajo di Masia e Acosta, grazie al gioco di squadra dei due, sono riusciti a conquistare i migliori due cronometri dellaconcludendo con un 2:04.263 e un 2:04.569. Dietro, ad un solo decimo di secondo, troviamo l’italiano Dennis Foggia in sella alla Leopard Racing, seguito a ruota da Guevara (Aspar) e Rodrigo ...

