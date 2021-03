Meloni, la senti questa Vox? Le mosse dei conservatori europei (Di domenica 21 marzo 2021) Sono giorni frenetici nella politica europea dopo l’uscita di Fidesz, il partito del premier ungherese Orbán, dal Ppe. Si è molto parlato del nuovo gruppo a cui starebbe lavorando il leader della Lega Salvini ma, al netto di un progetto in divenire, in seno al parlamento europeo c’è già un gruppo che raccoglie alcuni dei principali partiti della destra europea ed è l’Ecr guidato da Giorgia Meloni. La scelta della Meloni di aderire ai conservatori europei avvenuta nei mesi precedenti le elezioni del 2019, si è rivelata vincente sotto numerosi punti di vista permettendole di entrare a far parte di un gruppo che non ha subito il “cordone sanitario” che una parte dell’establishment europeo ha costruito attorno a “Identity and democracy”. Al tempo stesso, dopo la Brexit, l’Ecr ha raccolto l’eredità dei ... Leggi su formiche (Di domenica 21 marzo 2021) Sono giorni frenetici nella politica europea dopo l’uscita di Fidesz, il partito del premier ungherese Orbán, dal Ppe. Si è molto parlato del nuovo gruppo a cui starebbe lavorando il leader della Lega Salvini ma, al netto di un progetto in divenire, in seno al parlamento europeo c’è già un gruppo che raccoglie alcuni dei principali partiti della destra europea ed è l’Ecr guidato da Giorgia. La scelta delladi aderire aiavvenuta nei mesi precedenti le elezioni del 2019, si è rivelata vincente sotto numerosi punti di vista permettendole di entrare a far parte di un gruppo che non ha subito il “cordone sanitario” che una parte dell’establishment europeo ha costruito attorno a “Identity and democracy”. Al tempo stesso, dopo la Brexit, l’Ecr ha raccolto l’eredità dei ...

Advertising

Arianna42843157 : @francesco088661 Ma non è l'unico, lungi da me difendere il PD, ma almeno è al governo, quindi ha contribuito, però… - uSfdA_ : @lxdystardvst @colfss @narcixox no senti tu non ti rivolgi a me così, altrimenti i meloni me lì riprendo - Bordnassela : Quando parla Valentina Persia chiudi gli occhi e senti la Meloni #Isola - Antonioc6696 : @fdondi1 @AniMatMigrante @a_smeriglia Veramente no, la cittadinanza si acquista a prescindere dall’educazione, in C… - LucreziaMarti : @utini19 @moccia_camilla @sologiuma ???????? Altre frasi fatte, miserabile grillino? Dai, digita ancora Meloni così ti… -