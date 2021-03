Maurizio Costanzo difende Diletta Leotta: “È una brava conduttrice” (Di domenica 21 marzo 2021) Critiche a Diletta Leotta per il clamore pubblicitario intorno alla sua storia con Cam Yaman. La Leotta ha reso pubblica la sua relazione con Can, e su Instagram ormai fa capolino quasi quotidianamente un post dei due piccioncini, che presto convoleranno a nozze. Un lettore del settimanale Nuovo ha così scritto una lettera a Maurizio Costanzo: “Si parla molto di Diletta Leotta per la sua relazione con Can Yaman… Non sarebbe meglio se facesse parlare di se per il lavoro che svolge?” Ma il giornalista decide di spezzare una lancia a favore di Diletta, e sembra non pensarla allo stesso modo, affermando non solo che non è colpa di Diletta se si trova al centro del gossip, ma anche vantando le capacità della ragazza, osservando come ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 21 marzo 2021) Critiche aper il clamore pubblicitario intorno alla sua storia con Cam Yaman. Laha reso pubblica la sua relazione con Can, e su Instagram ormai fa capolino quasi quotidianamente un post dei due piccioncini, che presto convoleranno a nozze. Un lettore del settimanale Nuovo ha così scritto una lettera a: “Si parla molto diper la sua relazione con Can Yaman… Non sarebbe meglio se facesse parlare di se per il lavoro che svolge?” Ma il giornalista decide di spezzare una lancia a favore di, e sembra non pensarla allo stesso modo, affermando non solo che non è colpa dise si trova al centro del gossip, ma anche vantando le capacità della ragazza, osservando come ...

Advertising

QuotidianPost : Maurizio Costanzo difende Diletta Leotta: “È una brava conduttrice” - AngelsOfLove12 : RT @giami76: Da quando #ÈcolpadiPaolo Maurizio Costanzo non si capisce quando parla - alycecappellaio : RT @giami76: Da quando #ÈcolpadiPaolo Maurizio Costanzo non si capisce quando parla - Semreh10 : RT @giami76: Da quando #ÈcolpadiPaolo Maurizio Costanzo non si capisce quando parla - giami76 : Da quando #ÈcolpadiPaolo Maurizio Costanzo non si capisce quando parla -