Matteo Salvini chiede altri 100 miliardi al Governo

"Questo decreto è il primo mattoncino, ovviamente occorrerà fare molto di più. Sullo scostamento di bilancio noi chiederemo al Governo coraggio, visione e di mettere tutto quello che serve". Così Matteo Salvini aprendo la scuola di formazione politica della Lega a Milano. E ha aggiunto: "Quello che ci sarà bisogno di mettere sul tavolo nel prossimo dl ad aprile non sarà qualcosina, ma una montagna, non da scialacquare ma che serve, è la benzina da rimettere nel motore. Quindi con 20 miliardi non vai da nessuna parte, 30,40,50, 60, 70... 100 se servono", perché "la benzina che metti adesso, la recuperi al doppio del suo valore". Mentre sulla questione giustizia, Salvini ha detto: "Non sarà questo, ovviamente, il Governo che affronta in grande stile i problemi della ...

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Salvini Dl Sostegni: Salvini, 'gridato 'al condono' per stralcio cartelle di 10 anni fa...' 'Hanno gridato al condono per lo stralcio di alcuni milioni di cartelle esattoriali di 10, 15 anni fa che in un Paese normale sarebbero già state stralciate'. Lo dice Matteo Salvini alla Scuola di formazione politica della Lega.

**Covid: Salvini, 'bene Draghi su Ue, arrestato per sovranismo l'avessi detto io'** Lo dice Matteo Salvini alla Scuola di Formazione politica della Lega. "Noi siamo entranti nel governo non perché è cambiata la Lega ma perché la Lega ha l'amibizione di cambiare in meglio l'Ue" ed è ...

Caos procure, Salvini a Ermini: «Palamara non caso isolato, ma sistema» Il leader della Lega: «Oggi in un'intervista il vicepresidente del Csm Ermini dice che Parlamara era un caso isolato, che il modello Palamara erano casi singoli. E no, era un sistema di aiuti, autotut ...

