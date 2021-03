Juventus, Pirlo: “Giocata una partita deludente, ma per lo scudetto non cambia nulla” (Di domenica 21 marzo 2021) Incredibile a Torino: la Juventus crolla in casa contro il Benevento. I bianconeri restano a meno 10 dall'Inter e rischiano di perdere ogni chance di lottare per il titolo. Uno scenario inaspettato a inizio anno.caption id="attachment 1078125" align="alignnone" width="3543" Pirlo, getty images/captionLE PAROLE DI PirloIl tecnico dei bianconeri Andrea Pirlo interviene ai microfoni di Sky Sport: "Non c’era troppa pressione, c’era il dovere di fare una partita migliore e purtroppo abbiamo fatto una partita brutta. Il nostro obiettivo era vincere giocandola meglio e invece siamo incappati in una giornata storta in atteggiamento e situazione tecniche, e quando giochi così non porti avanti il lavoro. C’era la voglia di vincere ma sapevamo sarebbe stata difficile. Si difendono bene, bisognava ... Leggi su itasportpress (Di domenica 21 marzo 2021) Incredibile a Torino: lacrolla in casa contro il Benevento. I bianconeri restano a meno 10 dall'Inter e rischiano di perdere ogni chance di lottare per il titolo. Uno scenario inaspettato a inizio anno.caption id="attachment 1078125" align="alignnone" width="3543", getty images/captionLE PAROLE DIIl tecnico dei bianconeri Andreainterviene ai microfoni di Sky Sport: "Non c’era troppa pressione, c’era il dovere di fare unamigliore e purtroppo abbiamo fatto unabrutta. Il nostro obiettivo era vincere giocandola meglio e invece siamo incappati in una giornata storta in atteggiamento e situazione tecniche, e quando giochi così non porti avanti il lavoro. C’era la voglia di vincere ma sapevamo sarebbe stata difficile. Si difendono bene, bisognava ...

