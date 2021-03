Juventus-Benevento 0-1 | Gaich frena la rincorsa di Ronaldo

Advertising

juventusfc : SI PARTE! KICK-OFF! Forza bianconeri, uniti anche oggi! #FINOALLAFINE! Live ?? - ZZiliani : #JuveBenevento 0-0 a fine primo tempo. Nel #Benevento bene #Ionita e #Gaich, nella #Juventus vicino al gol #Abisso,… - juventusfc : E' arrivato Mister @Pirlo_official Le sue parole LIVE ?? - FABRCARV : RT @xGPhilosophyEU: Juventus (2.59) 0-1 (0.32) Benevento - anzim13 : RT @xGPhilosophyEU: Juventus (2.59) 0-1 (0.32) Benevento -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Benevento

0 - 1 Lacade in casa contro ilnella gara valida per la 28ª giornata di Serie A. Decisivo il gol al 24' della ripresa di Gaich, favorito da un errore in ...Niente poker di vittorie consecutive per la Juve, anzi ildopo 11 gare senza vittorie trova i tre punti proprio all'Allianz Stadium, battendo 1 - 0 i bianconeri grazie alla rete di Gaich, a segno al 69'. L'argentino di origini tedesche sfrutta un ...Juventus-Benevento: Tabellino e Highlights – Dopo la rotonda vittoria sul Cagliari, la Juventus ancora scottata dopo l’eliminazione in Champions League cerca di bissare contro il Benevento in casa per ...Peggio che col Porto per certi versi, la figuraccia della Juve è servita. Non si salva nessuno, mentre il Benevento lotta e trova in Barba, Tuia, Caldirola, Hetemaj e Gaich dei leoni indomabili.